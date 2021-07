Deseo otworzy lokal w Łodzi

Cukiernia DeseoPatisserie & Chocolaterie wybrała Fuzję na pierwszą lokalizację swojego konceptu poza granicami Warszawy. Marka zajmie powierzchnię 75 mkw. na parterze historycznego budynku tuż obok zabytkowej elektrowni Karola Scheiblera w Łodzi.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 15 lipca 2021 09:47

Pod szyldem Deseo funkcjonują obecnie cztery cukiernie zlokalizowane w Warszawie. Łódzka odsłona konceptu będzie pierwszym lokalem tej marki otwartym poza stolicą. Deseo otworzy swój lokal w samym sercu Fuzji z widokiem na secesyjną elektrownię oraz Ogrody Anny – zielony dziedziniec kompleksu. Funkcjonować będzie na zasadzie franczyzy.

Przypomnijmy, że założycielami Deseo Patisserie & Chocolaterie są Łukasz Smoliński i Natalia Sitarska, para podróżników prowadzących od wielu lat popularny blog podróżniczo-kulinarny Tasteaway. W swoich cukierniach oferują zarówno klasyczne połączenia smakowe, jak i te bardziej orientalne z nutą imbiru, mango, czy japońskiej organicznej herbaty matcha.

- Łódzka Fuzja to nowy rozdział w historii Deseo. Po raz pierwszy otwieramy lokal poza Warszawą. Nowa lokalizacja to wyzwanie, ale i początek kolejnej cukierniczej przygody. Nasze desery podbiły już serca warszawiaków, teraz chcemy zachwycić różnorodnymi smakami także mieszkańców Łodzi. Słodkości, które zaproponujemy w Fuzji będą inspirowane duchem tego pofabrycznego miasta. Chcemy czerpać z Łodzi garściami to, co stanowi jej kwintesencję, tak by nasi goście mogli zasmakować Łodzi w całej okazałości. Także design cukierni nawiązywać będzie do lokalizacji, tradycji i historii miasta - mówi Łukasz Smoliński, założyciel Deseo.

- Koncept, który stworzyliśmy jest unikalny, zainspirowany naszymi podróżami i doświadczeniami z różnych zakątków świata. Dlatego też miejsce, w którym otwieramy cukiernię musi być równie niezwykłe jak słodycze, które tworzymy. Wybór padł na Fuzję, która jest przestrzenią absolutnie wyjątkową na mapie Polski. Łódzka Fuzja to wspaniałe miejsce do rozwoju naszego butikowego konceptu, cieszymy się, że będziemy mieli okazję współtworzyć klimat tego miejsca – dodaje Łukasz Smoliński.

Fuzja to wieloetapowa inwestycja, która łączyć będzie funkcję biurową, handlowo–usługową, gastronomiczną, a także budynki mieszkalne, plac miejski (Ogrody Anny) i otwarte, zielone tereny wspólne liczące blisko 4 ha. Wszystko w otoczeniu historycznej zabudowy dawnych zakładów włókienniczych Karola Scheiblera, które stanowią dziedzictwo Łodzi Fabrycznej. Łącznie na 8 ha zlokalizowanych będzie 20 budynków, z czego 14 to obiekty historyczne.