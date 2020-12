knajp.pl nawiązało współpracę z blinkee.city

knajp.pl - założony przez polskich restauratorów portal do zamówień przez internet i blinkee.city - polska marka skuterów i hulajnóg elektrycznych, zawiązały współpracę w celu obniżenia kosztu dostaw posiłków do klientów.

Autor: horecatrends.pl/informacja prasowa Data: 04 grudnia 2020 15:11

W aplikacji blinkee.city (Blinkee) na mapie Warszawy umieszczono restauracje i punkty gastronomiczne wspierane przez knajp.pl. Dzięki temu, każdy użytkownik apki, może bezpośrednio złożyć zamówienie w restauracji ze specjalnym rabatem i odebrać je dodatkowo korzystając z 10 minut gratis jazdy hulajnogi lub skuterem Blinkee na odbiór zamówienia z knajp.pl. To osobiste wsparcie ulubionych restauracji i barów przez klientów. Dodatkowo restauratorzy otrzymują elektryczne hulajnogi i skutery blinkee.city do testowania samodzielnego dostarczania posiłków.

- Odbiory osobiste i samodzielny transport zamówień do klientów przez pracowników restauracji to w obecnej sytuacji najbardziej opłacalne dla nas sposoby sprzedaży. Dlatego cieszymy się ze współpracy z blinkee.city, która klientom ułatwi odbiór zamówień, a restauracjom udostępni nowe formy transportu w korzystnych cenach - powiedział Michał Juda z knajp.pl i Youmiko Vegan Sushi.

Jedną z największych obecnie barier dostarczania przez restauracje posiłków jest inwestycja w pojazd. Blinkee zaproponowało restauracjom bezpłatne testowanie elektrycznych urządzeń do dostaw.

- Restaurator i jego ekipa może ocenić, czy warto robić to samemu. Mogą wspólnie utrzymać miejsca pracy na przykład dla obsługi kelnerskiej. Mam nadzieję, że będzie to alternatywa dla drogich dostaw gigantów - mówi Marcin Maliszewski, prezes blinkee.city. - Ale wspólna akcja dostarczania z pominięciem drogich pośredników to nasz priorytet. Wspieramy się i na to wraz z knajp.pl stawiamy - dodaje.

Restauratorzy zgrupowani pod szyldem knajp.pl i inni właściciele punktów gastronomicznych, mogą bezpośrednio i bezpłatnie dodawać swoje lokale do mapy w aplikacji Blinkee. Służy do tego prosty formularz internetowy zamieszczony na stronie w zakładce “Dla restauracji”. Akcja dotyczy Warszawy, ale po okresie testowym będzie rozszerzana na kolejne miasta. Restauratorzy mogą też zgłaszać się do blinkee.city w celu bezpłatnego przetestowania dostaw z użyciem elektrycznych skuterów i hulajnóg. Warto zaznaczyć, że poruszanie się na elektrycznych hulajnogach nie wymaga posiadania prawo jazdy i jest dostępne dla każdej osoby, która ukończyła 18 lat.