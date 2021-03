Makro Polska: Goście restauracji będą głodni nowych smaków

Dziś mamy szeroką ofertę pizzerii, kuchni azjatyckiej i burgerów na dowóz, natomiast są dania, których z różnych powodów nie da się dostarczyć w dobrej jakości. Konsumenci będą głodni rzeczy, których nie mieli okazji przez rok próbować – mówi Katarzyna Wąsowicz, TGM Horeca & Traders Senior Manager Makro Polska.

Autor: horecatrends.pl Data: 30 marca 2021 09:06

W ramach #GoGastro rozmawiamy z ekspertami Makro Polska o przygotowaniach do restartu branży gastronomicznej. W pierwszej rozmowie Rafał Zaręba, szef kuchni Akademii Inspiracji Makro, opowiedział o weryfikacji menu oraz food costu (Makro Polska: Restart gastronomii będzie ponowną weryfikacją menu i kosztów). W drugiej rozmowie Katarzyna Wąsowicz, TGM Horeca & Traders Senior Manager Makro Polska, tłumaczy, jak zmieniły się zachowania konsumentów i jakie działania warto podjąć teraz, by dobrze przygotować się do restartu.

Horecatrends.pl: Nie wiemy, kiedy zostaną otwarte lokale gastronomiczne dla gości. Pojawiły się informacje o możliwości rozpoczęcia działalności ogródków restauracyjnych. Nie wiadomo jednak, kiedy miałoby to nastąpić. Jak w tak niepewnych okolicznościach przygotować się do restartu?

Katarzyna Wąsowicz, TGM Horeca & Traders Senior Manager Makro Polska: Sytuacja jest zdecydowanie bardzo trudna. Żyjemy w dużej niewiadomej, kiedy HoReCa będzie mogła powrócić do swojej działalności. Warto zadbać już na tym etapie, żeby niezależnie od terminu mieć ofertę na wynos dla klientów. Możemy spodziewać się dużego poczucia zagrożenia ze strony konsumentów. Konsumenci mogą być trochę nieufni co do siedzenia w miejscach publicznych czy dużych skupiskach ludzkich. Sporo będzie chętnych, żeby skorzystać z oferty, ale nadal mocno skoncentrowanych na ofercie dowozowej.

Będą się działy też miłe rzeczy. Będziemy wchodzić w okres letni. Warto zadbać o to, żeby mieć w swojej karcie desery i dania, których klienci na co dzień nie przygotowywali sobie w domu. Przez rok gotujemy i korzystamy z oferty HoReCa na dowóz, która została bardzo uproszczona.

Warto mieć też na uwadze, że sporo osób gorzej sobie radzi finansowo w pandemii. Propozycja gastronomiczna musi być skrojona na miarę każdego budżetu.

Jak okres zamknięcia lokali dla gości i zamknięcia nas w domach wpłynął na postawy konsumenckie?

Sporo się zmieniło, jeśli chodzi o gospodarowanie budżetem. Ludzie przyzwyczajeni do wydawania pieniędzy w gastronomii dziś ich często nie wydają. Kwoty za posiłki mogą teraz zaskoczyć.

Warto zwrócić uwagę na aspekty sanitarne i bezpieczeństwa. Musimy zadbać o to, żeby personel był odpowiednio przeszkolony i przestrzegał reżimów sanitarnych, żeby lokale miały opisane zasady czyszczenia i dezynfekcji powierzchni.

Konsument będzie też poszukiwał tego, z czym nie miał styczności w czasie lockdownu. Dziś mamy szeroką ofertę pizzerii, kuchni azjatyckiej i burgerów dostępnych na dowóz, natomiast są dania, których z różnych powodów nie da się dostarczyć w dobrej jakości do domów. Myślę, że konsumenci będą głodni takich ciekawych rzeczy, których nie mieli okazji przez ten rok próbować. Nowe trendy, nowe menu, wykorzystanie sezonowych i regionalnych produktów - to będzie ważne po otwarciu.

Zmieniło się też podejście do cyfryzacji, zarówno konsumentów, jak i restauratorów. Jako Makro oferujecie swoim partnerom różne cyfrowe narzędzia, jak Dish Order. Na czym to polega i jak z tego korzystać?