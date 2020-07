Plebiscyt „Najlepsza Restauracja” programu Polskie Skarby Kulinarne rozstrzygnięty

Kilka tysięcy restauracyjnych gości wzięło udział w plebiscycie „Najlepsza Restauracja” zorganizowanym przez MAKRO Polska. Mogli oni głosować na lokale uczestniczące w programie Polskie Skarby Kulinarne. Najlepsi zostali zaprezentowani w unikatowym albumie „Najlepsza Restauracja 2020”.

Autor: horecatrends.pl Data: 22 lipca 2020 15:23

Polskie Skarby Kulinarne to jeden z flagowych programów odpowiedzialności społecznej MAKRO Polska. Jego celem jest odnowienie i promocja bogatego dziedzictwa i tradycji kuchni polskiej. Dzięki zaangażowaniu do tych działań restauracji z pięciu regionów (Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Pomorza, Wrocławia i Dolnego Śląska, Zakopanego i Podhala) udało się „przywrócić do życia” dziesiątki zapomnianych receptur, szefom kuchni przekazać historyczne inspiracje, a konsumentom pokazać prawdziwe bogactwo narodowej kuchni.

Aby uhonorować najlepsze lokale, MAKRO Polska zorganizowało specjalny plebiscyt. – Klienci, którzy odwiedzili restauracje położone na kulinarnym szlaku Polskich Skarbów, mogli przyznać od 1 do 5 „koron” i wyróżnić w ten sposób najlepsze adresy – wyjaśnia Magdalena Figurna, Menedżer ds. PR i Komunikacji Wewnętrznej MAKRO Polska. – Ocenie podlegał sam posiłek, ale także wystrój miejsca czy jakość serwisu. Szczególnie cenny był zaś fakt, że wyboru zwycięzców dokonali ci, na których gastronomii zależy najbardziej, czyli jej klienci.

Głosować można było do połowy marca na stronie programu www.polskieskarby.pl. Zwycięskie restauracje, a także te z miejsc 2 i 3 w każdym z regionów, zostały zaprezentowane w specjalnym albumie. Zgodnie z ideą programu Polskie Skarby Kulinarne, opowieści sprzed wieków łączą się w nim z prezentacją miejsc, dzięki którym możemy ponownie odkrywać zapomniane smaki i związane z nimi historie nie tylko kulinarne. W albumie zaprezentowano też szefów kuchni zwycięskich restauracji oraz ich popisowe dania, inspirowane dawnymi recepturami sprzed stu, a nawet trzystu lat. Kuchnia bowiem to część bogatej kultury i tradycji narodowej, którą MAKRO Polska z radością przywołuje właśnie dzięki Polskim Skarbom Kulinarnym.

Partnerami unikatowego album są firmy: Dawtona, Łosoś Jurajski, Kruszwica, Leśne Cymesy, Mlekovita, Mlekpol, Prymat, SuperDrob, Tadex oraz Żywiec Zdrój.

Plebiscyt „Najlepsza restauracja” będzie kontynuowany – już w połowie lipca rusza jego druga edycja, w której goście wybiorą laureatów na cały rok 2021. W tym samym czasie pojawi się też nowa odsłona Polskich Skarbów Kulinarnych, pod hasłem „kultowych dań regionów”. Zapraszamy zatem do restauracji i do głosowania na www.polskieskarby.pl.

Lista restauracji nagrodzonych w plebiscycie Polskie Skarby Kulinarne:

Warszawa

Restauracja Lalka Marszałkowska

Restauracja Pyzy Flaki Gorące

Restauracja Mozaika



Kraków

Restauracja Handelek

Restauracja W Starej Kuchni

Restauracja Kogel-Mogel



Trójmiasto i Pomorze

Restauracja Kobaltowa w Hotelu Tristan w Kątach Rybackich

Restauracja Różana w Hotelu Różany Gaj w Sopocie

Restauracja Słona Woda w Hotelu Testa w Sopocie



Wrocław i Dolny Śląsk

Restauracja Tivoli w Legnicy

Restauracja Browar Jedlinka w Jedlinie-Zdroju

Kawiarnia Przyjaciółki Brunch & Coffee w Polanicy-Zdroju



Zakopane i Podhale

Restauracja Mała Szwajcaria w Zakopanem

Restauracja Kiyrnicka by Saguła w Rezydencji Gubałówka

Restauracja Kopieniec w Hotelu Kopieniec w Murzasichlu