W Łodzi czynsz za 1 zł dla gastronomii także w grudniu

W Łodzi przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i fitness, którzy z powodu pandemii musieli zamknąć lub ograniczyć swoją działalność, również w grudniu zapłacą symboliczne 1 zł za wynajęcie lokalu od miasta - poinformował we wtorek magistrat.

Autor: PAP Data: 01 grudnia 2020 19:50

"Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podjęła decyzję, że również w grudniu przedsiębiorcy działający w branży fitness prowadzący m.in. siłownie, kluby fitness, solaria oraz w gastronomii będą mogli skorzystać z możliwości zapłacenia 1 zł czynszu za cały miesiąc najmu. Nie pojawiły się bowiem żadne nowe decyzje rządowe, które umożliwiłyby normalną działalność tym branżom" - przekazał PAP Grzegorz Gawlik z zespołu prasowego magistratu.

Jak przypomniał, prezydent pod raz trzeci w czasie pandemii podjęła decyzję o obniżce czynszów do złotówki dla przedsiębiorców, którzy wynajmują lokale użytkowe od miasta. W kwietniu i w maju symboliczną kwotę mogli zapłacić wszyscy najemcy pomieszczeń na działalność. Z kolei w listopadzie obniżka została skierowana do tych, którzy prowadzą restauracje, bary oraz kluby fitness czy siłownie - to branże, które mogą szczególnie ucierpieć w związku z zawieszeniem lub ograniczeniem działalności na skutek decyzji rządowych podjętych w październiku.

We wtorek w życie weszło zarządzenie Zdanowskiej, które pozwala na udzielanie najemcom lokali użytkowych bonifikaty w czynszu. Podobnie jak wiosną i w listopadzie ulga w czynszu będzie udzielana na wniosek najemców lokali, a warunkiem uzyskania bonifikaty będzie brak zaległości wobec miasta, m.in. w dotychczasowych płatnościach za czynsz, media czy w podatku od nieruchomości.

Wnioski do Zarządu Lokali Miejskich można składać w formie elektronicznej do 15 grudnia, na adres mailowy: przedsiebiorcy@zlm.lodz.pl.